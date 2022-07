Französische Generalkonsulin in Kaarst-Vorst : Hoher Besuch auf dem Tuppenhof

Vorst Die französische Generalkonsulin Olivia Berkeley-Christmann hat einen lange geplanten Besuch in Vorst nachgeholt – und hatte lobende Worte für die Einrichtung im Gepäck.

(NGZ) Olivia Berkeley-Christmann, Generalkonsulin der Französischen Republik und Leiterin des Institut francais in Nordrhein-Westfalen war jetzt mit ihrer Tochter Isabelle zu einem privaten Besuch auf dem Tuppenhof in Vorst. Dort wurde sie von den Vorstandsmitgliedern Winfried Kluth und Jürgen Rau begrüßt.

Eigentlich war ein offizieller Besuch schon zur Eröffnung der Sonderausstellung im Tuppenhof im Jahr 2020 „Einen Zahn zulegen und unter die Haube kommen“ geplant. Dabei handelte es sich um eine Entdeckungsreise in die Welt der Redewendungen und Sprichwörter. Doch der Besuch klappte nicht – und dann kam die Corona-Pandemie. So war es schließlich dem „Tuppi“ Jean-Pierre Clert zu verdanken, dass der Besuch dann jetzt doch noch zustande kam.

Als gebürtiger Franzose ist er nämlich immer noch als ehrenamtlicher Wahlhelfer am Generalkonsulat in Düsseldorf tätig, wenn in Frankreich Wahlen anstehen und die in NRW lebenden Franzosen dort ihre Stimme abgeben. Dort lernte er vor vier Jahren die damals neue Generalkonsulin kennen, die nach Station in Neuseeland und Indien seit September 2018 verantwortlich für ihre etwa 20.500 Landsleute in Nordrhein-Westfalen ist.