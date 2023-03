Bücherei in Kaarst Ein besonderer Führerschein für die Kleinsten

14 Vorschulkinder der Kita „Hundert Morgen Wald“ sind am Donnerstag in Begleitung von Erzieherin Bea Kruse und Claudia Bunte als Mutter eines Kindes in die Evangelische Bücherei im Haus Regenbogen gekommen, um einen besonderen Führerschein zu erwerben – den Bibliotheksführerschein, wie es auf der am Schluss verliehenen Urkunde zu lesen ist. Zunächst erzählen die Kinder begeistert vom Inhalt ihrer selbst ausgesuchten Bücher: Da geht es um Dinosaurier, Vulkane, Mittelalterliches oder um die kleine Raupe Nimmersatt. Die Mädchen und Jungen sind zum zweiten Mal in den Räumen an der Elchstraße. Beim ersten Besuch haben sie schon einen Rucksack mit Informationen rund um die Bücherei und ein Pixi-Buch erhalten. Und er dient natürlich auch dem Transport der Bücher.