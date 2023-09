Erneute Online-Petition gestartet Vorschlag zur Geschwisterkindregelung erzürnt Kaarster Eltern

Der Vorschlag der Verwaltung ist nicht neu: Um den Kaarster Haushalt zu konsolidieren, will die Stadt die Geschwisterkindregelung umsetzen. Das hat die Verwaltung um Bürgermeisterin Ursula Baum jüngst im Stadtrat vorgeschlagen. Bereits im vergangenen Jahr wollte die Verwaltung zur Haushaltskonsolidierung die Kostenpflichtiger Inhalt Beitragsfreiheit für Geschwisterkinder an offenen Ganztagsschulen (OGS) wegfallen lassen und stattdessen den halben Beitrag erheben. In 2024 sollen dadurch rund 300.000 Euro eingespart werden. Für das nächste Jahr rechnet die Verwaltung mit einem Defizit von rund sieben Millionen Euro, das durch einen Griff in die Ausgleichsrücklage kompensiert werden soll. Um die drohende Haushaltssicherung zu vermeiden, sollen ab 2025 jährlich 15 Millionen Euro eingespart werden.