Ab Samstag wird in Kaarst gefeiert Vorfreude auf Schützenfest ist greifbar

Der Schützenfest-Sonntag beginnt um 8.45 Uhr mit dem Festhochamt. Es folgen Totenehrung und Großer Zapfenstreich am Kriegerehrenmal und die Große Königsparade. Beim Festball steht der Jungschützenkönig im Mittelpunkt. Am Montag um 10.30 Uhr findet der Frühschoppen im Festzelt statt, um 17 Uhr die Königsparade und abends die Krönung des Schützenkönigs im Festzelt. Der Dienstag ist geprägt vom Königsvogelschießen. Nach dem Schießen um die Würde des Jungschützenkönigs wird ab 17.30 Uhr der neue Schützenkönig ermittelt. Im Anschluss erfolgt der letzte Umzug in diesem Jahr, im Zelt werden die neuen Majestäten dann vorgestellt.