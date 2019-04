Behandlung in Kaarst : Kampf gegen die Angst vor dem Zahnarzt

Kaarst Viele Menschen fürchten den Zahnarztbesuch. Philipp Linke hat sich auf Kinder spezialisiert.

Schon beim Betreten der Praxis haben die meisten Patienten ein flaues Gefühl im Magen. Sobald sie auf dem Stuhl sitzen und dieser zur Behandlung runter gefahren wird, bekommen die meisten plötzlich Angstzustände. So oder so ähnlich läuft bei vielen Deutschen der Besuch beim Zahnarzt ab. Doch wovor haben die meisten Patienten wirklich Angst? „Die größte Angst haben meine Patienten vor dem Geräusch“, sagt Philipp Linke, der in Kaarst gerade eine Gemeinschaftspraxis mit seinem Kollegen Martin Sievers eröffnet hat und täglich rund 30 Patienten behandelt. „Die meisten Leute fühlen sich ausgeliefert, wenn sie auf dem Stuhl liegen und haben das Gefühl, nicht mehr so schnell wegzukommen. Das ist aber Quatsch, weil sie jederzeit abbrechen können und ich dann sofort meine Behandlung stoppe“, sagt Linke. Das Wichtigste im Umgang mit seinen Patienten sei es, ihnen ein Gefühl der Sicherheit zu geben und so Vertrauen aufzubauen.