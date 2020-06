Ausbildung im Johanniter-Stift in Kaarst : Vom Verkäufer zum Altenpfleger

Kaarst Timo Belkadi, Azubi im Johanniter-Stift, hat im Beruf des Altenpflegers seine Berufung gefunden. Seit dem 1. April 2019 arbeitet er in der Kaarster Einrichtung und will auch nach der Ausbildung dort bleiben.

Timo Belkadi sitzt entspannt im Garten des Johanniter-Stifts und erzählt über seinen ungewöhnlichen Berufsweg. Der Besucher spürt sofort: Hier ist jemand angekommen und mit sich im Reinen. „Ich habe einen neuen Blick auf das Leben bekommen“, sagt der 27-Jährige. Seit dem 1. April 2019 befindet er sich in der Ausbildung zum Altenpfleger – und hat vorher etwas ganz anderes gemacht: Er arbeitete sieben Jahre lang als ausgebildeter Verkäufer in diversen Geschäften. „Aber ich wusste irgendwann: Das ist nicht das Richtige für mich und ich will das nicht bis an das Ende meines Berufslebens machen“, erklärt er. Also erinnerte er sich daran, wie er nach dem Schulabschluss als 18-Jähriger bereits mit dem Beruf des Altenpflegers liebäugelte. Er durchlief auch ein Praktikum in einem Heim, fühlte sich aber einfach zu jung für diesen Beruf: „Mit den Themen Sterben und Tod konnte ich nicht umgehen“, sagt Timo Belkadi rückblickend. So entschied er sich für den Beruf des Verkäufers. Doch inzwischen fühlte er sich doch reif genug: Er erlebte den Tod naher Angehöriger und konnte einfach besser und anders mit diesem Thema umgehen.