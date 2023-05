Astrid-Lindgren-Schule in Holzbüttgen Vom Studium zur Schulsozialarbeit

Wie zahlreiche Unternehmen und Einrichtungen kämpft auch die Evangelische Jugend- und Familienhilfe zunehmend mit dem Fachkräftemangel. Als einer der größten Arbeitgeber in Kaarst setzt man deshalb jetzt auch auf die Chancen, die Duale Studiengänge bieten. So konnte die Studentin Pia van der Bend, die in Düsseldorf ihr Studium der Sozialen Arbeit absolvierte, schon während ihres Studiums an drei Wochentagen eine Praxisstelle an der OGS Astrid-Lindgren-Schule besetzen und viel praktische Erfahrung sammeln. Mit dem erfolgreichen Bachelor-Abschluss erhält van der Bend jetzt an „ihrer“ Schule direkt die Stelle der Schulsozialarbeit. „Das ist ein echter Glücksfall, denn unsere neue Mitarbeiterin kennt ja schon alle Kinder und Kollegen vor Ort“, freut sich Weingran.