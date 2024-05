Bauarbeiten an Kreisstraße Vollsperrung in Vorst früher aufgehoben als geplant

Die Vollsperrung im Kaarster Ortsteil Vorst wird bereits am Freitagmittag (24. Mai) und nicht wie angekündigt am Samstag aufgehoben. Aufgrund der guten Witterung wurden die Arbeiten in dem Abschnitt ab der Kreuzung Kleinenbroicher Straße/Am Spielmannsfalter/Heide bis zur Kreuzung Kleinenbroicher Straße/Rottes eher abgeschlossen als geplant.