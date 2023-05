Kultur in Kaarst Kabarett-Sommer in Kaarst bietet viel Programm

Mit der dritten Auflage des Sommer-Spezials im Tuppenhof geht es weiter, Showtime ist jeweils um 19.30 Uhr, Einlass eine Stunde vorher. Den Auftakt macht am Donnerstag, 22. Juni, Konrad Beikircher mit seinem Programm „Das rheinische Universum“. Ihm folgt am Freitag, 23. Juni, Stefan Verhasselt, mit „Kabarett 5.0 – Zwischen den Zeilen“. Am Freitag, 30. Juni, entführen „Katie & The Swing Aces“ in die 1920er Jahre der USA. Ein Abend voller Musik von Louis Armstrong bis Benny Goodman und Songs von Ella Fitzgerald bis Nat King Cole. Am Samstag, 1. Juli, wird es bei der Kaarster-Stern-Mix-Show, einer Koproduktion mit dem Förderverein des Kaarster Kabarettprogramms F3k*, ein Highlight geben: der Kabarettist und Schauspieler Tan Çağlar erhält den Kleinkunstpreis „Kaarster Stern“. Moderatorin Kristina Kruttke wird neben ihm auch noch den Kabarettisten Michael Feindler und die bekannte Dragqueen Pam Pengco begrüßen.