Drei Veranstaltungen in Kaarst Erstes volles Kabarett-Wochenende steht an

Den Abschluss des Wochenendes macht am Sonntag (15. Januar, 19 Uhr) „Pippo Polina“ gemeinsam mit Thomas Sarbacher, der ausgewählte Passagen aus Pollinas Debütroman „Der Andere“ vorliest. Zwischendurch streut Pollina seine eigenen Lieder ein, die die Erzählungen abrunden. Eine Begegnung von Literatur und Musik. Der Roman „Der Andere“ erzählt die Geschichte zweier Männer. Beide sind Ende der 1950er-Jahre geboren und wachsen weit voneinander entfernt auf. Der eine, Frank Fischer, lebt in Wolfsburg, einem Industriestandort mit vielen Emigranten aus den südlichen Ländern Europas. Der andere, Leonardo Conigliaro, Nanà genannt, lebt in Camporeale, einem kleinen Bauerndorf in Sizilien. Frank und Nanàs Geschichten entwickeln sich in scheinbarer Distanz und Verschiedenheit voneinander, dennoch gibt es viele Berührungspunkte.