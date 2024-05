Radfest in Kaarst-Büttgen Volksfestatmosphäre beim Spurt in den Mai

Auch Schützenpräsident Christof Esser und Ehefrau Bärbel genossen Sonnenschein, Stimmung und die familiäre Ausstrahlung des Radfestes. Sie freuten sich, dass das Event von einer an die nächste Generation weitergeben wird: „Der Spurt in den Mai gehört einfach zu Büttgen. Alle geben sich jedes Jahr so viel Mühe“, meinte Christof Esser. Das findet auch Radsportlegende Günther Schumacher, dem das Ganze wie immer bestens gefallen hat: Die Streckenführung sei eine gute Wahl. So gab er mit Schwung den Startschuss zum nächsten Rennen. „Die Fahrer sind heiß wie Frittenfett“, so Christian Stoll. Der Stadionsprecher von Werder Bremen ist seit 2010 dabei: „Ich liebe es, hier im Weltradsportdorf zu sein. Alle sind mit dem Herzen dabei und es gibt immer super Zuschauer“, meinte er.