Kindertheaterprogramm in Kaarst : Kinderstar Volker Rosin gibt 2023 Konzert im AEF

Kindertheaterprogramm in Kaarst

Volker Rosin tritt am 30. April 2023 im Kaarster Albert-Einstein-Forum auf. Foto: Kaarst total

Kaarst Im kommenden Jahr wird es im Rahmen des Kindertheaterprogramms „Fetziges für Kids“ insgesamt neun Veranstaltungen für Kinder ab drei Jahren geben. Von Januar bis Dezember 2023 werden Puppenspiele, Musiktheater, Theaterstücke und Konzerte angeboten.

Die Aufführungen finden nicht wie gewohnt in der Aula der Realschule Kaarst (Halestraße) statt, sondern bis auf eine Ausnahme („Der Regenbogenfisch“) alle im Albert-Einstein-Forum, da die Rahmenbedingungen dort besser sind. Während im AEF bereits eine Bestuhlung und die erforderliche Technik vorhanden ist, müssten diese Bedingungen an der Halestraße für jede einzelne Veranstaltung erst hergestellt werden. Geplant ist nach Angaben der Stadt außerdem ein Open-Air-Event im Sommer im Stadtpark, welches möglicherweise über die Stiftung der Sparkasse finanziert werden kann. Aufgrund der coronabedingten Einbrüche bei den Zuschauerzahlen im Jahr 2022 ist für 2023 ein Theaterstück weniger geplant. Der Eintrittspreis für das Konzert von Volker Rosin soll leicht angehoben werden. Die Stadt plant mit Einnahmen in Höhe von rund 11.000 Euro, die Ausgaben werden mit 9000 kalkuliert. Die Druckauflage des Kinderprogramm-Flyers umfasst 3000 Exemplare.