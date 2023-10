Bedrohte Art Vogel des Jahres: So steht es um den Kiebitz in Kaarst

Feuchtwiesen gibt es zwar keine in Kaarst. „Der Kiebitz könnte aber zu uns zurückkehren, wenn er genügend große Ruheflächen hätte“, sagt Silberbach. Er sei ein wunderbarer und auch anpassungsfähiger Vogel. So fühlt er sich unter Umständen auf Rübenfeldern oder sogar auf Flachdächern wohl. Oder, wie Ulrike Silberbach beobachtete, auch in Neuss am Hafen im brachliegenden Gelände der ehemaligen Lagerhaus-Gesellschaft: „Dort haben dieses Jahr mehrere Paare gebrütet. Es war einfach wunderbar, die Kiebitz-Jungen zu sehen.“