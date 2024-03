Infrastruktur-Ausbau Vodafone nimmt 5G+-Station in Kaarst in Betrieb

Hintergrund der Ausbaumaßnahmen ist eine positive Entwicklung: Der mobile Datenverkehr im Landkreis wachse nach Unternehmensangaben rasant „mit einer jährlichen Steigerungsrate von aktuell mehr als 30 Prozent“. Die Menschen würden immer stärker im mobilen Internet surfen, etwa um soziale Medien zu nutzen, Videos in HD-Qualität anzuschauen, Events aus Kultur und Sport im Live-Stream zu verfolgen oder sich in Nachrichtenportalen von Zeitungen und anderen Medien zu informieren. „Dieser starken Nachfrage der Bevölkerung tragen wir mit unseren Investitionen in den weiteren Netzausbau Rechnung“, so Vodafone.