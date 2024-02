Verspätete Silvesterparty und Ramba Zamba in Kaarst „Vocaldente“ überzeugt mit perfektem A-Capella-Gesang

Das alles geschah getreu des zu Beginn des Abends verkündeten Mottos „Wir machen hier eine verspätete Silvesterparty und Ramba Zamba“, so Tobias Kiel in seiner Begrüßung. Und so kam es auch: Spritzige Lieder wie „Kannst du pfeifen Johanna“, bei dem Benjamin Boresch sein ganzes Können unter Beweis stellen konnte, wechselten sich mit „Easy lover“ oder Filmmusik aus „Spiel mir das Lied vom Tod“ ab. Der Gesang der fünf Künstler wurde begleitet von passend einstudierter Gestik, Mimik und tänzerischer Perfomance, die die Zuhörer zum Mitmachen einlud. Der zweite Teil des Konzerts überraschte mit eher komödiantischen Liedern wie „Meine Freundin ist explodiert“ oder mit Songs, die die Entwicklung des Automobils nachzeichneten. Als mit „Don't stop me now“ augenzwinkernd der letzte Liedvortrag angekündigt wurde, protestierte das Publikum und genoss nach frenetischem Applaus eine erste Zugabe. Eine weitere wurde mit Standing Ovations und anerkennenden Pfiffen belohnt. Zum Abschluss stellten sich alle Musiker gegenseitig vor und suchten anschließend das Gespräch mit ihren Zuhörern.