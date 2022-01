Ansprechpartner für Kaarst : Vinorjan Thambithurai ist neuer Integrationsmanager

Kaarst Vinorjan Thambithurai hat die Nachfolge von Max Gassen als Integrationsmanager übernommen. Der 31-Jährige will das Altbewährte weiterführen und neue Ideen mit einbringen.

Vinorjan Thambithurai heißt der neue Integrationsmanager für die Kaarster Innenstadt. Der 31-Jährige hat die Nachfolge von Max Gassen angetreten, der seit April 2020 in den neu geschaffenen Räumen im Albert-Einstein-Forum tätig war. Die Arbeit des Integrationsmanagers fußt auf einem Kooperationsprojekt zwischen der Stadt Kaarst und der Diakonie Rhein-Kreis Neuss , das vom Land NRW als „Soziale Integration im Quartier 2017“ gefördert wird. Die Förderung läuft nach zwei Jahren am 30. April 2022 aus. Wie es weitergeht ist offen, aber bis dahin ist Thambiturai der neue Ansprechpartner für alle Interessierten im Quartier Innenstadt.

Geboren und aufgewachsen in Soest, studierte er nach dem Abitur Soziologie in Bielefeld. Nach dem Bachelor-Abschluss ging er nach Bremen und war in der sozialpädagogischen Familienhilfe tätig. 2018 erfolgte der Umzug nach Düsseldorf, wo er mit seiner Freundin und seinem siebenjährigen Sohn lebt. Zunächst betreute er dort als Projektkoordinator geflüchtete Minderjährige, bevor er im Februar 2020 zur Diakonie Rhein-Kreis-Neuss wechselte und als Quartiersmanager in Neuss-Gnadental und seit 2021 auch auf der Furth arbeitet.