Auftritt im Einstein-Forum : Vince Ebert überzeugt mit Wissenschafts-Kabarett

Kaarst Vince Ebert ist Wissenschaftskabarettist und sein neuestes Programm heißt „Make Science great again“. Im Albert-Einstein-Forum konnte er damit an frühere Erfolge anknüpfen.

Denn der 53-Jährige ist der lebende Beweis dafür, dass Wissenschaftler nicht dröge sein müssen – im Gegenteil. Das Programm war in Teilen auch eine Lesung. „Broadway statt Jakobsweg“ heißt das Buch, in dem Ebert seine Erfahrungen in New York niedergeschrieben hat.

In der Midlife-Krise angekommen, waren Jakobsweg und Iron Man keine Alternativen, er entschied sich, in einer anderen Sprache lustig sein zu wollen. Der Mann aus dem Odenwald kann aus dem Vollen schöpfen, wenn er über seine Zeit am Broadway spricht. Diese Zeit ist für ihn ein Anlass, die deutsche und die amerikanische Mentalität miteinander zu vergleichen. Während in den USA alles möglich zu sein scheint, haben in Deutschland die Miesmacher die Oberhand: „Greif nicht zu den Sternen, du schaffst es sowieso nicht“, heißt es hier. „Selbst der Humor ist in Deutschland ein ernstes Geschäft“, erklärt Ebert. Dreieinhalbstündige kulturelle Darbietungen würden klaglos ertragen, weil hier das Publikum auf das Preis-Leistungs-Verhältnis achte. Nur beim Autofahren sei der Deutsche mutig, da gibt er gerne mal zu viel Gas.