Verkehrssicherheit in Kaarst : Viertklässler mit Warnwesten ausgestattet

Statt Mathe-Unterricht gab es mit Udo Pesch und Miriam Eckel praktische Verkehrserziehung für die Viertklässler. Foto: Wolfgang Walter

Kaarst Um Schüler vor Gefahren der dunklen Jahreszeit zu schützen, hat die Polizei Warnwesten ausgegeben. Denn Sichtbarkeit im Straßenverkehr ist ein wichtiges Element, um Unfällen vorzubeugen.

Es ist ein leidiges Thema: Immer, wenn es im Herbst am Morgen dunkler wird, steigen die Gefahren für Kinder, die in die Grundschule gehen. Um diesen vorzubeugen, hat die Polizei des Rhein-Kreises Neuss nun Warnwesten an alle Viertklässler im Kaarster Stadtgebiet verteilt. Zudem waren in den vergangenen beiden Wochen Reflektoren an den Speichen der Fahrräder angebracht worden. Das erklärte Udo Pesch, der als Verkehrssicherheitsberater für die Schulen und Kindergärten der Stadt Kaarst zuständig ist, am Donnerstagmorgen bei der Verteilung der Westen an die Viertklässler der Matthias-Claudius-Grundschule an der Grünstraße.

„Immer zur dunklen Jahreszeit machen wir eine Aktion, um auf die Sichtbarkeit der Kinder aufmerksam zu machen“, so Pesch. Zu diesem Zweck arbeitet die Polizei mit der Verkehrswacht NRW zusammen, die die Speichenclips spendeten. Auf der Hinterseite der Westen steht „Sicher mit Abstand“, vorne ist das Logo der Polizei zu sehen. Die Westen wurden in einer größere Größe ausgegeben in der Hoffnung, dass die Viertklässler sie auch in der weiterführenden Schule noch tragen werden. „Die Hoffnung haben wir immer“, so Pesch.

Die Kinder würden die Westen gerne anziehen, „im Laufe der Jahre wird es aber weniger“, so Pesch. Im Frühjahr legen die 48 Viertklässler an der MCS ihre Fahrradprüfung ab, bis dahin wird im Unterricht die Theorie vermittelt, für den praktischen Teil ist Pesch zuständig. Insgesamt fünf Module haben die Kinder zu absolvieren, ehe sie den Fahrrad-Führerschein machen dürfen. „Die Zusammenarbeit klappt hervorragend“, erklärt Lehrerin Miriam Eckel, die an der MCS für die Viertklässler verantwortlich ist. Für die Aufsicht während der Module werden Eltern eingespannt, die rund anderthalb Stunden anwesend sein und aufpassen müssen, während die Kinder ihre Runden mit dem Fahrrad um die Schule drehen. Und manchmal komme es zu brenzligen Situationen vor der Schule, weil Autofahrer sich nicht immer an die vorgeschriebene Geschwindigkeit halten würden, wie ein Vater erklärt.