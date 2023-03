Betreuung in Kaarst Weitere Kita-Gruppen beschlossen

Anja Weingran (SPD) erklärte, sich dem Antrag von CDU und Grünen anschließen zu können. Und sie mahnte, nicht die kommenden Bedarfe an Schul- und Offenen-Ganztagsplätzen aus den Augen zu verlieren. Aus Kindergartenkinder würden Schulkinder. Der Ausschussvorsitzende Christian Horn (CDU) hob hervor, dass sowohl die Plätze für Kinder unter drei Jahren, als auch für über Dreijährige nicht ausreichend sein werden laut Bedarfsprognose, die er so interpretierte: „Nicht alle können eine Betreuung bekommen, es wird sehr eng.“ Er mahnte zu schnellem Handeln. „Die Nachfrage ist steigend“, erklärte Jugendamtsleiterin Ute Schnur. Sie versprach, zur nächsten Sitzung am 14. Juni Vorschläge zur Großtagespflege zu machen. Bernd Bremer von der Freien Wählergemeinschaft sprach den Fachkräftemangel an. Jugenddezernent Sebastian Semmler sagte dazu: „Wir werden uns dem Wettbewerb stellen. Wir werden uns attraktiver aufstellen müssen und für den Beruf Werbung machen müssen.“