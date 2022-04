Veranstaltung in Kaarst : Viele Emotionen beim Benefizkonzert für die Ukraine

Zahlreiche Künstler traten beim Benefizkonzert in der Lukaskirche auf. Unter anderem Nathalie Vetrova (Klavier) und Inna Kudrjasov (Violine). Foto: Georg Salzburg (salz)

Holzbüttgen Beim großen Benefizkonzert in der Lukaskirche kamen 6000 Euro für die Ukraine zusammen. Im Laufe des Abends sollten zahlreiche Künstler auftreten – und es wurde gefühlvoll.

(barni) Die Evangelische Kirchengemeinde in Kaarst und der Verein Kulturforum Kaarst hatten ein Benefizkonzert für die Ukraine organisiert – und der Erfolg war groß: Am Sonntag mussten weitere Stühle herbeigeschafft werden, um jedem Besucher einen Sitzplatz in der Lukaskirche anbieten zu können. Gegen Mitternacht verkündete Wolfgang Weber das Spendenergebnis per Mail: Insgesamt waren rund 6000 Euro zusammengekommen. Mit diesem Geld soll „Ärzte ohne Grenzen“ unterstützt werden.

Während Besucher und Akteure noch in dem Gotteshaus herumwuselten, begann Frank Henn mit seiner klanglichen Einstimmung zum Frieden. Im Laufe des Abends sollten zahlreiche Künstler auftreten. Susa Weber trug kurz aus Rose Ausländer‘s „Hoffnung“ vor, die Sopranistin Elena Bär begeisterte mit „Es heult der Wind“, einem ukrainischen Lied, arrangiert vom russischen Komponisten Glinka. Den überwiegenden Teil des Programms gestalteten Menschen, die zum Teil erst seit vier Wochen in Kaarst leben – Flüchtlinge mit einer musischen Begabung, deren Talent ihnen jetzt hilft, mit dem Krieg fertig zu werden. Herausragendes Beispiel: Nathalia Vetrova. Die 30-Jährige, ganz in Schwarz gekleidet und auf den ersten Blick zerbrechlich wirkend, legte all ihre Kraft in die Musik und präsentierte sich nebenbei als ebenso begnadete Pianistin wie Sängerin.

Bürgermeisterin Ursula Baum hatte die Schirmherrschaft für das Konzert übernommen. In ihrer Ansprache nach der Pause war sie beeindruckt von der Veränderung der jungen Musikerin seitdem sie ihr vor vier Wochen zum ersten Mal begegnet war: „Als ich sie zum ersten Mal gesehen hatte, wirkte sie wie versteinert. Heute habe ich sie viel lachen gesehen.“ Und die Bürgermeisterin sprach allgemein über die Aufnahme von Flüchtlingen: „Neben Menschen aus der Ukraine kommen Syrer, Iraker und afghanische Ortskräfte. Wir müssen uns um alle kümmern, die kommen.“ Was sie lobend hervorhob: Von den Flüchtlingen aus der Ukraine seien derzeit 85 Prozent privat untergebracht.