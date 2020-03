Das Georg-Büchner-Gymnasium ist eine von insgesamt vier weiterführenden Schulen im Stadtgebiet. Hier werden im kommenden Schuljahr vier Eingangsklassen gebildet – genau wie in der Partnerschule am Albert-Einstein-Gymnasium in Kaarst. Die Realschule kommt auf zwei, die Gesamtschule sogar auf fünf Eingangsklassen. Archiv: jaz. Foto: jaz