Projekt an der Gesamtschule : Video zeigt Probleme im Lockdown

Projekt an der Gesamtschule

Viele Schüler haben sich an dem Video zum Lockdown in häuslicher Quarantäne beteiligt. NGZ-Foto: Büntig Foto: Stefan Büntig

Büttgen Das Projekt wurde von Schülern der Gesamtschule umgesetzt. Das Video entstand in der Jugendeinrichtung Bebop in Kaarst und zeigt szenisch, welche Probleme Schüler während der häuslichen Quarantäne hatten.

Der pandemiebedingte Lockdown hat vielen Schülern der Gesamtschule arg zugesetzt. Schulleiter Daniel Wienold verriet, dass 20 Schüler so sehr gelitten hätten, dass sie bis heute nicht zurück in die Spur gefunden hätten. „Die Problematik wird oft nicht ernst genug genommen“, beklagte der Schulleiter in der Aula vor Menschen, die die pandemiebedingten Probleme der Jugendlichen sehr wohl sehr ernstgenommen haben. Dabei herausgekommen ist ein 15-minütiges Video zum Thema „Jugendliche im Lockdown – Wege aus der häuslichen Enge“.