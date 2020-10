Visionen für die Zukunft in Kaarst : VHS soll künftig Begegnungsstätte sein

Die VHS in Kaarst hat über die Zukunft gesprochen. Beschlossen wurde, dass das Gebäude so lange wie möglich geöffnet bleibt. Foto: VHS Kaarst

Kaarst Auf der Verbandsversammlung stellte VHS-Leiter Karl-Heinz Kreuels Ideen für die Zukunft vor. In der VHS sollen viele Angebote gebündelt werden. Zudem ist geplant, das Kunstcafé Einblick anzusiedeln.

Trotz der verschärften Corona-Lage hat es viele positive Ein- und Ausblicke bei der Verbandsversammlung der Volkshochschule Kaarst-Korschenbroich (VHS) gegeben. Die wichtigste aktuelle Botschaft: Die VHS bleibt so lange geöffnet, wie es geht. „Eventuell sind einzelne Angebote nicht mehr möglich, aber dann haben wir die Besucher schnell per Mail benachrichtigt“, erklärt VHS-Leiter Karl-Heinz Kreuels. Die Versammlung beschloss den Haushalt für das kommende Jahr, so dass es weitergehen kann wie bisher. Kreuels stellte außerdem im „pädagogischen Teil“ seine Vorstellungen für eine VHS der Zukunft vor, die ein so genannter „Dritter Ort“ werden soll. Als Vorbild dient das niederländische Appeldoorn, das bereits besichtigt wurde und auch die Kaarster Abordnung überzeugte: Dieser Ort vereinigt als „Kulturhaus“ diverse Institutionen unter einem Dach, das sowohl Bildung wie auch menschliche Begegnungen ermöglicht und zur sinnvollen Freizeitgestaltung einlädt: Kunst, Kultur, „Chillen“, Kaffeetrinken, eine Kleinkunstbühne – die Angebote sind vielfältig. „Wir sind in Kaarst auf dem Weg dorthin“, so Kreuels.