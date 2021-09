Auftaktveranstaltung in Kaarst : VHS lehrt Grundlagen moderner Vereinsführung

Auftaktveranstaltung in Kaarst

In der VHS findet am 4. Oktober die Auftaktveranstaltung statt. Foto: Stadt Kaarst

Kaarst Auch das Ehrenamt hat unter der Corona-Pandemie gelitten. Deshalb werden Vereine und andere ehrenamtliche Institutionen nun fit für die Zukunft gemacht.

Die Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen initiiert und fördert ein intensives Fortbildungsangebot für das Ehrenamt. Die VHS Kaarst Korschenbroich in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Digital Chamäleons aus Köln hat den Zuschlag erhalten, dieses Projekt mit einem Fördervolumen von knapp 60.000 Euro in den kommenden Monaten in den Städten Kaarst und Korschenbroich umzusetzen.