Wassereinbrüche in Kaarst : VHS-Gebäude braucht dringend neues Dach

Wassereinbrüche in Kaarst

Das Dach des VHS-Gebäudes in Kaarst muss dringend saniert werden, weil es immer wieder zu Wassereinbrüchen kommt. Foto: VHS Kaarst

Kaarst In der VHS kommt es immer wieder zu Wassereinbrüchen, das Dach muss dringend saniert werden. Die Kosten des 50 Jahre alten Dachs werden auf eine Million Euro geschätzt.

Die Dächer des Gebäudes der Volkshochschule Kaarst-Korschenbroich an der Straße „Am Schulzentrum“ müssen dringend saniert werden. Betroffen sind das Hauptdach der ehemaligen Hauptschule, der Verwaltung, des Offenen Ganztags der Grundschule Stakerseite, der VHS-Küche und eines Seminarraums. Die Kosten dafür werden auf rund eine Million Euro geschätzt. Im Betriebsausschuss entschieden sich die Mitglieder sich für eine von drei möglichen Varianten.

Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts 2.0 (IEHK) sollte ja auch das VHS-Haus angepackt werden. Es hätte also möglicherweise Sinn gemacht, mit der Dachsanierung zu warten. Die Technische Beigeordnete der Stadt Kaarst, Sigrid Burkhart, erklärte dazu Folgendes: „Es kommt immer wieder zu Wassereinbrüchen.“ Daraus könnten Folgeschäden entstehen. Die neuen Lehrküchen seien schon zweimal nass geworden.

Burkhart erklärte, die Sanierung werde so erfolgen, dass weitere mögliche Sanierungen der Fassade problemlos durchgeführt werden können. Ziel ist eine Vorgehensweise, die es ermöglicht, in einem späteren Bauabschnitt die umlaufenden Fassaden mit einem möglichst geringen Eingriff in die Dachfläche entfernt und ersetzt werden können. Von drei Varianten ist dies bei einer Variante möglich, für diese entschied sich der Ausschuss einstimmig.