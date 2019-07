Sportverein : VfR Büttgen zeichnet Mitglieder aus – auch Berti Vogts geehrt

Büttgen Es gibt Menschen, auf die kann man sich immer verlassen. Sie müssen nicht groß um Hilfe gebeten werden, sie fragen nicht lange, sie packen einfach an – immer wieder, zu jeder Zeit. Ohne dieser Ehrenamtler hätte es jeder Verein schwer.

So unterschiedlich ihre Aufgabengebiete auch sind, es eint sie, dass sie sich alle schon seit vielen Jahren für den VfR Büttgen und für ihren Sport einsetzen. Man könne sogar ohne Übertreibung sagen, dass sie alle zeitweise in der Halle oder auf dem Platz häufiger anzutreffen seien als zu Hause, sagte VfR-Präsident Franz-Josef Kallen. Und auch vor unangenehmen Aufgaben würde sich keiner der Geehrten drücken. „Das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Denn ohne Euch, könnte ein Verein wie der VfR nicht bestehen“, so Kallen.