Sportverein : VfR Büttgen verleiht 62 Sportabzeichen

Büttgen 22 Kinder und 40 Erwachsene haben 2019 das Sportabzeichen beim VfR Büttgen erlangt. Doch es gab auch Kritik.

22 Kinder und Jugendliche haben 2019 beim VfR Büttgen das Deutsche Sportabzeichen erlangt. „Mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr, da waren es nur neun“, berichtete Joachim Jakob, Organisator für das Sportabzeichen beim VfR, bei der Verleihung im Sportlerheim des Vereins. Auch bei den Erwachsenen gab es ein leichtes Plus: Hier konnte 40 mal das Abzeichen in Bronze, Silber oder Gold verliehen werden, 37 waren es 2018. Insgesamt hat der VfR in diesem Jahr damit 62 Sportabzeichen vergeben.