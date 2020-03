Nachruf : VfR Büttgen trauert um Ehrenmitglied Heinz Schnitzler

Büttgen Der VfR Büttgen trauert um sein Ehrenmitglied Heinz Schnitzler, das am 11. Februar im Alter von 88 Jahren verstorben ist.

Im Jahr 2006 legte er seine Ämter als Jugendobmann beim VfR Büttgen und Sozialwart im Kreissportbund Neuss nieder und beendete damit eine Ära. In seinem Heimatverein war er als Jugendobmann über 20 Jahre im Vorstand für die Jugendarbeit in allen neun Abteilungen zuständig. Neben seiner ehrenamtlichen Tätigkeit im Haupt- und Abteilungsvorstand war Heinz Schnitzler selbst in seiner Jugend aktiver Spieler und hat vor allem durch seine Trainertätigkeit für die Fußballjugend – er gründete auch die erste Damenmannschaft – viel für den Nachwuchs geleistet. Viele Jahre war er zudem als Schiedsrichter im Kreis Neuss tätig. Als Gründungsmitglied im Kreissportbund Neuss drückte Schnitzler über 30 Jahre lang dem Sport im Rhein-Kreis seinen Stempel auf.