Fußballquiz und Kneipenspiele : Büttgen gewinnt ersten „Virtua Games Cup“

Büttgen Die „Bolzplatzlegenden“ haben für Amateure in der Corona-Krise einen neuen Wettbewerb entwickelt. Die zweite Mannschaft von VfR Büttgen holte den Sieg nach Kaarst.

„Es gibt schon viele virtuelle Spiele wie Fifa. Wir wollten etwas Neues ins Leben rufen“, sagt Kaufmann im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Lösung: Ein Fußballquiz gepaart mit Kneipenspielen wie Mäxchen oder Knobeln. Dazu verkauften die „Bolzplatzlegenden“ virtuell Bier an die Vereine. Diese erhielten rund 70 Prozent des Erlöses. „Wir haben insgesamt über 1200 virtuelles Bier verkauft“, sagt Marc Richter, Kapitän der zweiten Mannschaft des VfR Büttgen. Diese setzte sich im Finale gegen Tusa 06 Düsseldorf durch. Für den Sieg gab es 40 Liter „echtes“ Bier und 50 Grillwürstchen für einen gemeinsamen Mannschaftsabend, wenn er denn wieder stattfinden kann. Insgesamt nahmen acht Mannschaften an dem Wettbewerb teil, darunter auch die Traditionsmannschaft von Fortuna Düsseldorf.

Doch wie kam es dazu, dass die Reserve des VfR mitgemacht hat? „Der Co-Trainer der ersten Mannschaft hat den Kontakt zu den Bolzplatzlegenden hergestellt“, erzählt Marc Richter. Für die Mannschaft – eher gesagt Teile der Mannschaft, denn die Spiele wurden immer im Modus Zwei gegen Zwei ausgetragen – war es in der Corona-Krise eine willkommene Abwechslung. Vor allem beim Erkennen alter Panini-Bilder und Spielern, von denen nach und nach die einzelnen Karriere-Schritte gezeigt wurden, zeigte sich das Büttgener Team sehr stark. „Das haben wir uns alles selbst angeeignet durch Fifa und viel Fußballgucken“, sagt der 24-jährige Richter. Natürlich habe sich die Mannschaft gefreut. Das Besondere an Büttgen im Vergleich zu den anderen Teilnehmern: „Man hat gemerkt, dass Büttgen ein Dorf ist. Dort ist alles viel familiärer als in Düsseldorf“, sagt Kaufmann. Das habe er an dem virtuellen Bierverkauf gemerkt, denn an die Zahl des VfR ist kein anderer Verein auch nur annähernd herangekommen.