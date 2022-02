Karneval in Kaarst : Stadt verzichtet auf Einrichtung von Brauchtumszonen

Der Rosenmontagszug in Büttgen (hier ein Bild aus dem Jahr 2020) wurde für dieses Jahr abgesagt. Foto: Stephan Seeger

Kaarst In Köln wird die ganze Stadt an Karneval in eine „Brauchtumszone“ verwandelt. In Kaarst wird ein solcher Bereich wohl nicht geschaffen. Das sind die Gründe.

In den Karnevalshochburgen Köln und Düsseldorf gibt es an den Karnevalstagen Zonen, in denen die Jecken feiern dürfen – allerdings sind diese Feierlichkeiten in der sogenannten Brauchtumszone streng reglementiert.

Während Köln die ganze Stadt in eine solche Brauchtumszone verwandelt, wird in Düsseldorf nur die Altstadt genutzt. In Düsseldorf müssen die Jecken einen 2G-plus-Status nachweisen, um Zugang zu der Brauchtumszone zu erhalten, für einen Kneipenbesuch innerhalb dieser Zone müssen auch Geboosterte zusätzlich einen negativen Test vorlegen.