Jugendeinrichtung in Kaarst Verwaltung zeigt sich bei Lösung für „Die Insel“ optimistisch

„Die Insel“ ist eine Jugendfreizeit- und Quartierseinrichtung in der Trägerschaft der Malteser. Im Jugendhilfeausschuss weiß man, dass man dort gute Arbeit leistet. Das Problem: Voraussichtlich im Herbst dieses Jahres wird das Gebäude, in dem „Die Insel“ untergebracht ist, abgerissen. An gleicher Stelle soll ein Neubau errichtet werden. Dort soll wieder Platz vorgesehen werden für die Jugendfreizeit- und Quartierseinrichtung. In diesem Zusammenhang gibt es Fragen wie diese: Wird der Platz im zu errichtenden Neubau groß genug sein? Und: Wo kann die Arbeit während der rund anderthalbjährigen Bauzeit fortgesetzt werden? Das Thema stand jetzt auf der Tagesordnung des Jugendhilfeausschusses.