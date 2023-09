Jugendhilfeausschuss in Kaarst Verwaltung schlägt Erhöhung bei Kindertagespflegege vor

Bisher liegt der Betrag für den Sachaufwand (Betriebsausgaben wie Nahrungsmittel, Beschäftigungsmaterialien oder Räumlichkeiten) in der Kindertagespflege bei 1,73 Euro, die Förderleistung (Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsleistung) bei 3,77 Euro. Im Jugendhilfeausschuss am Dienstag, 19. September, schlägt die Verwaltung eine Erhöhung vor. Demnach soll die Erstattung für Sachaufwendungen um 17 Cent auf 1,90 Euro angehoben werden, die Förderleistung pro Stunde und Kind von 2,77 auf 3,16 Euro in der Grundqualifikation und von 3,77 auf 4,26 Euro in der Aufbauqualifikation angehoben werden. Insgesamt sollen ab dem 1. Januar 2024 somit 5,06 Euro pro Stunde und Kind bei Grundqualifizierung der Kindertagespflegeperson und 6,16 Euro pro Stunde und Kind bei Aufbauqualifizierung der Kindertagespflegeperson gezahlt werden. Ab Januar 2025 sollen die neuen Beiträge analog der prozentualen Erhöhung der Kindpauschalen in NRW jährlich dynamisch angepasst werden.