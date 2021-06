Geplanter Bau im Kaarster Osten : Stromtrasse - Verwaltung weist Vorwürfe zurück

Kaarst Die Stadtverwaltung weist die Vorwürfe der Politik gegen die Verwaltungsspitze im Hinblick auf den Bau der neuen Stromtrasse im Kaarster Osten entschieden zurück.

„Durch ihre Zugehörigkeit in den entsprechenden Gremien müsste den Herren bewusst sein, dass wir uns zeitlich hinter einem abgeschlossenen Planfeststellungsverfahren befinden – also hinter einem abgeschlossenen rechtlichen Verfahren“, stellt Bürgermeisterin Ursula Baum klar. Die Stadt habe ihre Interessen vertreten und sich gegen den Leitungsbau gewandt. Diese seien seitens der Genehmigungsbehörde nicht so gewürdigt worden wie gewünscht. Allerdings seien Entscheidungen in einem Rechtsverfahren zu akzeptieren. „Nun geht es darum, in Verhandlungen mit Amprion die bestmögliche Kompensation für die Nutzung der städtischen Flächen zu erzielen“, sagt Baum.