Zeugensuche in Kaarst : Versuchter Raubüberfall auf 13-Jährigen

Kaarst Ein 13-Jähriger schildert der Polizei, dass Jugendliche ihn bedroht und die Herausgabe seiner Air-pods gefordert haben. Als er nicht darauf einging, sollen sie ihn attackiert haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstagnachmittag soll es, gegen 15:40 Uhr, zu einem versuchten Raub in Kaarst gekommen sein. Das teilt die Polizei mit. Ein 13-jähriger Kaarster schilderte, dass er zu Fuß an der Halestraße unterwegs gewesen sei. In Höhe des dortigen Schulhofs sollen ihn vier Jugendliche auf seine Air-pods (Ohrhörer) angesprochen haben. Um einer Konfrontation mit dem Quartett zu entgehen, lief der Junge davon, gefolgt von zweien aus der Gruppe. In Höhe Willicher Straße sollen die beiden Unbekannten, im geschätzten Alter von 16 bis 18 Jahren, sich ihm in den Weg gestellt haben.