Raumbedarf an Georg-Büchner-Gymnasium Kaarst Versetzung von Oberstufen-Modul kostet 2,2 Millionen Euro

Die beiden Kaarster Gymnasien müssen bis zur Umstellung auf den neunjährigen Bildungsgang (G9) im Jahr 2026/2027 weitere Unterrichtsräume schaffen, da der Platz aktuell nicht für G9 ausreicht. Weder am Albert-Einstein-Gymnasium noch am Georg-Büchner-Gymnasium ist laut Schulverwaltung allerdings mit einem Anbau beziehungsweise einer Erweiterung oder Umstrukturierung der Räumlichkeiten vor 2027 zu rechnen. Deshalb hat sich die Schulverwaltung für das GBG etwas anderes überlegt und diesen Vorschlag im Schulausschuss in der vergangenen Woche vorgelegt. Um den Raumbedarf am Vorster Gymnasium zu erfüllen, soll das Oberstufen-Modul vom alten Standort der Gesamtschule an der Hubertusstraße in Büttgen nach Vorst versetzt werden. Doch günstig wird das nicht: Der Verwaltung liegt ein Angebot über 2,2 Millionen Euro allein für die Versetzung des Moduls vor.