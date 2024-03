Nachfolge des „Zick Zack“ Vermieter weist Gerüchte um muslimisches Gebetshaus zurück

In den sozialen Netzwerken ist in den vergangenen Tagen das Gerücht aufgekommen, dass auf den Bastelladen „Zick Zack“ an der Neusser Straße, der nach über 20 Jahren schließt, ein muslimischer Gebetsraum folgt. Doch der Vermieter erklärte nun gegenüber unserer Redaktion, dass es andere Pläne gibt. Zwar habe es tatsächlich einen Interessenten gegeben, der einen solchen Gebetsraum in dem Ladenlokal hätte anbieten wollen, „doch die Auflagen der Stadt waren zu hoch. Das wird nichts werden“, so der Vermieter.