Posse um Brückenbau in Kaarst Entscheidung über Stadtpark-Brücke vertagt

Mit der Brücke über den Stadtpark ist es ein bisschen so wie im Film „Und täglich grüßt das Murmeltier...“: Eine Entscheidung, ob der Steg für die von der Verwaltung vorgelegten Kosten von 241.000 Euro gebaut werden soll, wurde im Bau- und Planungsausschuss am Dienstag auf die Sitzung des Stadtrates am 2. März vertagt. Die Verwaltung hat die Vergabe des Auftrags für die Planungsleistungen an das Büro „Schüßler-Plan“ an das Rechnungsprüfungsamt des Rhein-Kreises gegeben. Dieses soll prüfen, ob die Vergabe an das Düsseldorfer Büro rechtens war. Christian Horn (CDU) fragte die technische Beigeordnete Sigrid Burkhart, was dabei herauskommen könnte. Sie gehe nicht davon aus, dass die Überprüfung Ungereimtheiten ergibt, „im worst Case wird das Vergabeverfahren aufgelöst werden müssen“, erklärte Burkhart allerdings. Sie gehe davon aus, dass bis zur Sitzung des Stadtrates ein Ergebnis der Prüfung vorliege, „versprechen können wir es aber heute nicht“, so Burkhart. Zuvor hatte sich Lars Christoph (CDU) darüber gewundert, dass das renommierte Ingenieurbüro den Zuschlag erhalten habe, plane das Büro doch sonst Projekte in anderen Dimensionen.