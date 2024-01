Technische Panne bei Kaarster Kita-Navigator Vergabe von Kita-Plätzen wird im Februar wiederholt

die versandten Mitteilungen an die Eltern über den Kita-Navigator, ein Online-Tool, in dem die Eltern ihre drei Wunsch-Kitas eingeben können, hatten keine Rechtsverbindlichkeit. Nun gibt es einen neuen Termin für die Vergabe der Kitaplätze. Wie die Stadt am Dienstagabend mitteilte, wird die Vergabe voraussichtlich in der Woche ab dem 19. Februar wiederholt. Die betroffenen Eltern wurden am Dienstag gesondert durch das Jugendamt informiert. Damit die Wiederholung des Verfahrens funktioniert, werden die Eltern gebeten, ihre bereits getätigte Eingabe im Kita-Navigator noch einmal auf Vollständigkeit und Korrektheit zu überprüfen.