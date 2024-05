Prozess vor Landgericht Krefeld Verfahren gegen Kaarster eingestellt – Bewährungsstrafe für Hauptangeklagten

Die Firma habe nicht geplant, einen regulären Geschäftsbetrieb aufzunehmen, so die Staatsanwältin am Mittwoch. „Es war ein reines Schneeballsystem.“ Die Verteidigerin des Firmenchefs führte dagegen an, dass „jede gute Idee Anlaufzeit braucht und auch mal schiefgehen kann“. Ihrem Mandanten könne nur vorgeworfen werden, dass er die Anleger zu Beginn des Jahres 2019 nicht rechtzeitig über die drohende Zahlungsunfähigkeit der Krefelder Firma informiert, sondern bei ihnen bis zur Insolvenz zehn Monate später weiter Geld eingesammelt habe. Das sah das Landgericht genauso und sprach den Kerntechniker deshalb nur in 64 Fällen von Betrug schuldig. Für den Rest der vorgeworfenen Taten wurde er freigesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Staatsanwältin ließ offen, ob sie Revision einlegt.