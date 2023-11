Transport wird von Kaarst aus organisiert Verein „Ukraine Aid“ sammelt Weihnachtsspenden für Kinder

In der Ukraine herrscht weiterhin Krieg. Am Freitag hat das ukrainische Militär mitgeteilt, dass die „schweren Kämpfe“ am von Russland besetzten Ostufer des Flusses Dnipro weiter andauern. Der ukrainischen Armee seien dabei Teilerfolge gelungen, während aus Russland zu hören ist, das die Ukraine schwere Verluste erlitten habe. Fakt ist: Die Kinder leiden am meisten unter dem russischen Angriffskrieg. Doch nun will ein Verein aus Kaarst 70 Waisenkindern eine Weihnachtsüberraschung bereiten. Dem Verein „Ukraine Aid e.V.“ wurde vor Kurzem endlich die Gemeinnützigkeit anerkannt, und nun bereitet er einen weiteren Transport in die Ukraine vor.