„Henk de Mol“ Kaarster Verein tauft inklusives Segelboot

Bei einer Segelfreizeit mit seinen Schülern vor rund 25 Jahren fing alles an. Weil der Anteil der Rollstuhlfahrer damals recht hoch war, kam Stephan Krings die Idee, ein Segelboot zu bauen, das auch von Rollstuhlfahrern genutzt werden kann. Am vergangenen Sonntag wurde aus der Idee dann endlich Wirklichkeit: Auf dem Baldeneysee in Essen wurde das rollstuhlgerechte Inklusionsboot „Henk de Mol“ des Kaarster Vereins „Inklusives Segeln für Alle“ getauft. Doch warum Essen und nicht Kaarst? „Weil sie für den Kaarster See nicht zugelassen sind, die Boote sind zu groß“, sagt Krings im Gespräch mit unserer Redaktion. Deshalb muss der Verein, der sich erst vor rund dreieinhalb Jahren gründete, nach Essen ausweichen. Dennoch spreche der Verein auch Kaarster Bürger mit und ohne Handicap an, wie Krings auf Nachfrage versichert.