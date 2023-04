Stadt bereitet sich auf mögliche Evakuierung vor Verdacht auf Weltkriegsbombe in Büttgen

(seeg) Erneut gibt es in Büttgen den Verdacht auf den Fund von Kampfmitteln. Am Montag (17. April) wird im Bereich Am Salzstraßer Weg westlich von Büttgen ein Bombenverdachtspunkt untersucht. Die Sondierungsarbeiten beginnen um 8 Uhr. Zu Einschränkungen, auch im Bahnverkehr, wird es erst kommen, wenn die Sondierung einen Bombenfund ergeben sollte.