Verbraucherberater an neuem Standort : Kostenlose Energieberatung in Kaarst

Kostenlose Energieberatung in Kaarst

Verbraucherberater an neuem Standort

Kaarster Bürger können bald eine kostenlose Energieberatung in Anspruch nehmen (Symbolfoto). Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Kaarst Die Verbraucherzentrale NRW erweitert ihr Angebot bei der Energieberatung. Ab 11. August können sich auch Kaarster kostenlos beraten lassen.

Welche Fenster sind die Richtigen? Wie dick muss die Dämmung sein? Ist mein Energieverbrauch normal? Bekomme ich Fördermittel für meine Sanierung? Diese und ähnliche Fragen stellen werden ab dem 11. August in Kooperation mit der Stadt Kaarst beantwortet.

Dann bietet die Verbraucherzentrale alle vier Wochen donnerstags von 13 bis 16.45 Uhr sowie jeden dritten Dienstag im Monat von 14 bis 17.45 Uhr anbieter-unabhängige Energieberatungen an. Die 45-minütige Telefonberatung ist kostenlos. Die Energieberater stellen in den Gesprächen die individuelle Situation der beratenen Haushalte in den Vordergrund und geben Empfehlungen.