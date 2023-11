Erneuter Zwischenfall in Büttgen Verbrannte Kekse lösen Feuerwehreinsatz an Gesamtschule aus

Büttgen · An der Gesamtschule in Büttgen hat es erneut einen Feuerwehreinsatz gegeben. Rund 35 Einsatzkräfte rückten am Dienstagmorgen an den Risgeskirchweg aus. Der Grund: Verbrannte Kekse.

21.11.2023 , 12:16 Uhr

Die Brandmeldeanlage der Gesamtschule hat am Dienstagmorgen ausgelöst, weil im Ofen Kekse verbrannten. Foto: Feuerwehr Kaarst