Verein „Kultursommer Kaarst“ ist jetzt am Zug Veranstaltung Kultursommer nimmt letzte Hürde

Die Arbeit kann jetzt so richtig beginnen. Der Stadtrat hat in der letzten Sitzung des Jahres den Weg für die Premiere des Kaarster Kultursommers freigemacht und 5000 Euro in den Haushalt 2023 eingestellt – mit Sperrvermerk, der durch den Wirtschafts- und Finanzausschuss am 16. aufgehoben werden soll. Für den Kulturausschuss am 9. März soll der Verein Kostenpflichtiger Inhalt Kultursommer Kaarst gemeinsam mit der Verwaltung nun ein fertiges Konzept vorbringen, wofür das Geld eingesetzt werden sollen. Die Mittel wurden vorerst für ein Jahr zur Verfügung gestellt.