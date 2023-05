Verkaufsoffener Sonntag in Kaarst Veranstalter hoffen auf gutes Wetter zum 43. Maimarkt in der Innenstadt

Auch die Mitglieder des Schiffsmodellbauclub Bochum 1985 e.V. freuen sich auf viel Besuch. Ganz nach dem Motto „Leinen Los!“ präsentieren sie ihre selbst gefertigten Boote auf dem Stadtsee. Auch Kinder dürfen mal ans Steuer. Die Stadtwerke Kaarst werden auf der Grünfläche zwischen Maubiscenter und Rathaus-Vorplatz wieder eine Mit-Mach-Aktion für Kinder anbieten. Außerdem warten ein Karussell und ein Bungee-Trampolin sowie Entenangeln und Dosenwerfen auf die Kids. In den Rathausarkaden wird von 13 bis 17 Uhr Kinderschminken angeboten. „Es gibt einige Aktionen für Kinder, damit die Mütter am Muttertag in Ruhe shoppen können“, so Dieter Güsgen. Und auch für das liebliche Wohl ist mit insgesamt zwölf Ständen, die Essen und Trinken anbieten, gesorgt. „Es gibt sogar einige Mai-typische Leckereien wie Erdbeeren, Spargel oder Bowle“, so Güsgen. Nun hoffen die Veranstalter auf gutes Wetter, damit der Einzelhandel und die Händler an den Ständen auch auf ihre Kosten kommen. „Der Sonntag ist für viele Familien ein Ausflugstag. Und sie brauchen ein Ziel. Da bietet sich der Maimarkt an“, wirbt Güsgen.