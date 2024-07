Experiment bei Rewe und Edeka beendet Flaute an den veganen Bedientheken in Kaarst

Der Hype war groß: Im September 2022 bot der Rewe-Markt an der Neusser Straße die erste vegane Bedientheke in Kaarst an und schien damit in eine buchstäbliche Marktlücke zu stoßen. 35 vegane Produkte wie Fleisch- und Eiersalat, Lyoner Wurst, Käsevariationen sowie Rinder- und Schweinesteaks und Hackfleisch standen den Kunden zur Auswahl. Geschäftsführer Thomas Röttcher scheute keine Anschaffungen und stattete die Bedientheke mit Schalen, Aufschnittmaschine und Brettchen aus. Der Absatz lief gut.