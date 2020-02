Kaarster Rathaus : VDK zeigt Ausstellung „Europa, der Krieg und ich“

Kaarst Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (VDK) feierte im Dezember 2019 seien 100. Geburtstag.

Aus diesem Anlass hat VDK die Wanderausstellung „Europa, der Krieg und ich“ gestaltet. Diese wird vom 6. bis zum 25. Februar im Atrium des Kaarster Rathauses (Am Neumarkt) zu sehen sein. Zur Eröffnung der Ausstellung mit anschließendem kleinen Empfang sind alle interessierten Bürger am 6.Februar um 18 Uhr herzlich eingeladen.

Im Rahmen dieser Veranstaltung werden langjährige Spendensammler durch die Verleihung von Ehrennadeln durch den VDK geehrt. Die Ausstellung spannt den weiten Bogen vom Beginn der Kriegsgräberfürsorge, über die Folgen des massenhaften Sterbens in den beiden Weltkriegen, bis hin zu der „Versöhnung über den Gräbern“ und dem Beginn eines gemeinsamen europäischen Gedenkens. Die Ausstellungsbesucher können sich mit insgesamt 21 inhaltlichen Schwerpunkten auseinandersetzen. Dazu gehören beispielsweise die Gründungsphase des VDK in der Weimarer Republik, die Andienung an das nationalsozialistische Gewaltregime, die Kontinuitäten und Brüche nach 1945 sowie das erweiterte Aufgabenfeld nach der Öffnung Osteuropas. Es geht um die Toten-Umbettung und Identifizierung, Gestaltung von Kriegsgräberstätten, nationale und internationale Zusammenarbeit und Fragen der Erinnerungskultur.