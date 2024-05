Im Rahmen der Sportwoche Vatertagstreff in Vorst ein voller Erfolg

Achim Leitzke, der im vergangenen Jahr Michael Börgers als Vorsitzenden abgelöst hatte, strahlte am Vatertag mit der Sonne um die Wette: „Das Wetter ist wie bestellt.“ Und er machte deutlich, dass sein Verein eigentlich keine Werbung machen müsste. Der Zuspruch ist so groß, dass die Platzkapazitäten so gut wie ausgelastet sind. Bei Autorennen spielt die Sicherheit eine überragende Rolle. Eine Art vereinseigener TÜV schaute sich die Bobbycars vor dem Rennen genau an, da wurden Schrauben nachgezogen, damit die kleinen Flitzer nicht große Unfälle verursachten. Sehr beliebt waren auch in diesem Jahr wieder die Riesen-Hüpfburgen.