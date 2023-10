Pfarrzentrum in Kaarst Vandalismus-Serie in Sankt Martinus

Wer macht so etwas und vor allem warum? Diese Fragen stellen sich die Verantwortlichen der Katholischen Pfarreiengemeinschaft Kaarst-Büttgen seit Wochen immer wieder. Hintergrund sind gleich mehrere Vandalismus-Fälle, die sich in der jüngeren Vergangenheit im Pfarrzentrum Sankt Martinus ereignet haben. Zuletzt wurde von einem Kreuz der rechte Arm von Jesus abgebrochen und mitgenommen. „Wer uns den Arm zurückbringen möchte, kann ihn auch gerne anonym vor die Tür oder in die Kirche legen“, appellieren die Verantwortlichen bei Facebook und fügen frustriert hinzu: „Schade, dass man mit fremdem Eigentum so umgehen muss.“